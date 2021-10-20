Осенний марафон «Припятский» пройдет 30 октября

Крутые виражи Мозырщины, усталость и эмоциональная эйфория ожидают участников марафона «Припятский». Эти соревнования, по приглашению туристического клуба «Ориентир», каждую осень собирают любителей бега и велоспорта. Три дистанции – 17, 25 и 55 километров, — для самых быстрых, выносливых и, в прямом смысле, ориентированных спортсменов. Задача каждого – не просто пробежать или проехать, а сделать это по определенному маршруту, перемещаясь от одной контрольной точки к другой. Помощниками для участников в это день станут гаджеты – навигаторы, велокомпьютеры или смартфоны. А еще – собственная физическая подготовка и вера в успех! Стартует марафон «Припятский» в 10.30 утра 30 октября.