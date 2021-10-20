В борьбе с распространением COVID-19 все средства хороши. Мозырские волонтеры Красного Креста провели акцию в общественном транспорте – раздали медицинские маски тем, кто был без них

Маска – уже давно аксессуар не только медиков. COVID изменил жизнь, ввел свой дресс-код, согласно которому, нос и рот должны быть прикрыты во благо ближнего, дабы не допустить распространение инфекции.

Площадь Примостовая – основная мозырская транспортная развязка. Именно поэтому акцию Красного Креста по раздаче одноразовых масок решено было провести именно здесь. Адресаты те, кто, не смотря на санитарные требования, пренебрегает средствами индивидуальной защиты.

Отряд быстрого реагирования мозырской организации Красного Креста – это неравнодушные студенты Мозырского педагогического, своим примером показывают, как нужно бороться с распространением COVID. Невольные участники мозырской акции Красного Креста с пониманием отнеслись к полезному мероприятию. COVID среди нас уже более полутора лет, правила защиты от него общедоступны и общеизвестны.

Также волонтеры раздавали памятки, где в очередной раз были прописаны меры предосторожности. А в нынешнее время ношение масок – своего рода тест на эгоизм, ведь использование средств индивидуальной защиты – это, прежде всего, забота об окружающих.