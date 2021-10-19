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Рубрика: Новости

19 дипломов олимпиады по программированию завоевали мозыряне

20 октября 2021, 18:36

В октябре были подведены итоги ежегодной областной интернет-олимпиады по программированию среди 356 школьников Гомельской области. По результатам основного тура дипломами награждены 85 участников. 19 из них — воспитанники КЮП Мозыря. Первое абсолютное место занял Станислав Полынь. Дипломы I степени так же у Тимофея Булавко, Григория Кошмана и Марии Брыкульской. Тренирует ребят педагог дополнительного образования «Клуба юных пожарных г. Мозыря» Алексей Борунов.

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