19 дипломов олимпиады по программированию завоевали мозыряне

В октябре были подведены итоги ежегодной областной интернет-олимпиады по программированию среди 356 школьников Гомельской области. По результатам основного тура дипломами награждены 85 участников. 19 из них — воспитанники КЮП Мозыря. Первое абсолютное место занял Станислав Полынь. Дипломы I степени так же у Тимофея Булавко, Григория Кошмана и Марии Брыкульской. Тренирует ребят педагог дополнительного образования «Клуба юных пожарных г. Мозыря» Алексей Борунов.