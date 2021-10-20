Проведение нынешнего совета отдела образования Мозырского райисполкома было совмещено с информационно – пропагандисткой группой

Совет отдела образования Мозырского райисполкома – это общее собрание представителей руководства учреждений образования. Обсуждают и решают насущные вопросы, планируют и корректируют ход учебного процесса. На нынешнем мероприятии присутствовала депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Валентина Назаренко. Тема выступления – «Беларусь сегодня». Валентина Алексеевна рассказала о работе парламентариев, о том, как идет внесение поправок в Конституцию, и о последних событиях в стране.

Также на нынешнем совете отдела образования присутствовали представители Брестского областного центра туризма и краеведения детей и молодежи. Обменивались опытом, в том числе и посредством видеоуроков.