Приговор по делу о незаконном обороте особо опасного психотропа

Очередная сделка, предметом который был особо опасный психотроп, завершилась приговором суда. Обвиняемых двое — 2001 и 1995 годов рождения. Младший отбывал наказание, как говорят в народе, «на химии». Но полученный ранее от жизни урок не усвоил: в середине мая договорился о встрече со знакомым в парикмахерской Мозыря, и получил от него психотроп — альфа-PVP. Уже при обыске наркотик изъяли в пачке из-под сигарет. Сам дилер альфа-PVP приобрел раньше, в большем объеме. Принес домой, часть употребил, часть сбыл. 20-летнего парня суд Мозырского района приговорил, с учетом не отбытого наказания, к 2,5 годам колонии общего режима. Второй мужчина признан виновным по ч.3. ст. 328 Уголовного Кодекса. Окончательно он приговорен к 7-ми годам колонии усиленного режима. Также он лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением авто, на 4 года 5 месяцев 7 дней. Оба обвиняемых пройдут принудительное лечение от наркомании по месту отбывания наказания. Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован.