Выросло число физлиц, оказывающих услуги по сдаче помещений внаем

По информации БЕЛТА на Гомельщине выросло число физических лиц, оказывающих услуги по сдаче внаем помещений.

Число физических лиц, оказывающих услуги по сдаче внаем помещений в Гомельской области в январе-сентябре этого года выросло на 8,3% по сравнению с таким же прошлогодним периодом.

Деятельность по сдаче внаем жилых и нежилых помещений является одной из популярных у разных категорий плательщиков. Самой многочисленной являются физические лица, которые получают доходы от сдачи в аренду, субаренду, в наем, поднаем жилых и нежилых помещений физлицам. По данным на 1 октября этого года, в регионе такую деятельность осуществляют 17 238 человек. Это на 1 320 больше по сравнению с 1 октября 2020-го. Арендодатели уплачивают подоходный налог в фиксированных суммах. За январь-сентябрь от данной категории плательщиков в бюджет поступило более 2 с половиной млн. рублей, это больше по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Ознакомиться со ставками подоходного налога в фиксированных суммах можно на официальном сайте МНС. Так в Мозыре она составляет 21,10 копеек.

В инспекции напомнили: чтобы заниматься сдачей внаем помещения легально, физлицу необходимо заключить и зарегистрировать в письменной форме договор найма (аренды) помещения в местном исполнительном и распорядительном органе, уплатить подоходный налог.