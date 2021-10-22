Гражданская оборона

Проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны с включением электросирен пройдет со 2 по 4 ноября. Во время ее проведения граждан просят сохранять спокойствие, оставаться на своих местах, внимательно прослушать сообщения диспетчера по оповещению центра оперативного управления областного управления МЧС. Также работники МЧС напоминают, что при подаче сигнала «Внимание всем!» путем включения электромеханических сирен, специализированных технических средств оповещения и других сигнальных средств необходимо включить радиоприемник и прослушать экстренное сообщение о сложившейся обстановке и порядке действий населения, а затем выполнить все рекомендации.