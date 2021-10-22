Учреждения государственного санитарного надзора Гомельской области в сентябре провели радиационный контроль продуктов питания и воды. Согласно исследованию, в Гомельской области превышение радионуклидов выявлено в 17 районах, среди них Мозырский и Калинковичский. В частности, уровни содержания цезия-137 в некоторых пробах свежих грибов и продуктов их переработки (белые грибы, маслята, лисички, моховики, сыроежки, польские, зеленки, подберезовики) превышены во много раз. А в пробах сушеных грибов из Калинковичского района цезия — 137 содержалось в более чем 10 раз выше установленной нормы. Результат исследования проб мяса диких животных (косули) также неутешителен. Специалисты настоятельно рекомендуют все дары леса в обязательном порядке проверять на содержание радионуклидов. В Мозыре это можно сделать в зональном центре гигиены и эпидемиологии, а также в опытном лесхозе. Аккумуляторы радионуклидов: из грибов – это маслята, сыроежки, польский гриб, из ягод лидируют черника и клюква. А вот наименьшую склонность к накапливанию радиации имеют белый гриб, лисички, а также малина.