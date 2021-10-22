23 октября состоится прямая телефонная линия с заместителем председателя Гомельского облисполкома Андреем Барановским.

Прямая телефонная линия с заместителем председателя Гомельского облисполкома Андреем Барановским состоится 23 октября с 9.00 до 12.00. Звонить можно по телефону в Гомеле 8 (0232) 33-12-37. Андрей Барановский курирует вопросы: развития строительного комп­лекса, производства строительных материалов, жилищно-коммунального хозяйства, строительства республиканских и местных автомобильных дорог, чрезвычайных ситуаций, защиты населения от по­следствий катастрофы на Чернобыльской АЭС (кроме социальных вопросов), распределения и использования капитальных вложений, миграции, пограничной политики, территориальной обороны, транспорта и коммуникаций, в том числе контроля за состоянием и содержанием автомобильных дорог, порядком в полосах отвода и придорожных полосах, связи и информатизации.