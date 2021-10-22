Четверть жителей Гомельщины вакцинировались

Вакцинация против инфекции COVID-19 в регионе идет уверенными темпами. Четверть жителей области уже прошли полный курс вакцинации — это более 359 тыс. человек. Первым компонентом привились свыше 481 тыс. жителей области. Это — 35%. Ежедневно в области от инфекции COVID-19 вакцинируются в среднем 10 тыс. человек.

В регионе созданы все условия для вакцинации желающих. Увеличено число прививочных пунктов, работают выездные бригады. Для удобства и максимальной доступности второй компонент также делают в пунктах вне организаций здравоохранения.

Наиболее высокая активность населения и спрос на вакцинацию наблюдается в Гомеле. В областном центре первый компонент получили уже 43% жителей, а полный курс прививок прошли более 31,5%. В Мозыре работают два дополнительных пункта вакцинации: в торговом центре «Бобровский» на улице Рыжкова и в торговом центре «Базар», на площади Горького. Привиться от коронавируса можно ежедневно, без выходных, с 10 до 19 часов. При себе обязательно иметь паспорт.