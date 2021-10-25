Волонтеры БРСМ заступили на «COVID-патруль»

Мозырские волонтеры заступили на «COVID-патруль». Информационно-профилактическая акция под таким названием проходит в крупных городах Гомельской области. Молодые люди в узнаваемой форме дежурят возле торговых центров, где раздают буклеты с рекомендациями и вручают листовки с адресами пунктов вакцинации. Будущие медики и педагоги прошли краткий спецкурс, и хорошо знают, как защититься от инфекции, каких рекомендаций врачей и эпидемиологов стоит придерживаться.

Возобновила работу и молодежная телефонная линия БРСМ. Волонтеры готовы оказать информационную поддержку, принять заявку на доставку продуктов, лекарств и рецептов одиноко проживающим пожилым людям. Звонить можно по номеру: 23-42-65.