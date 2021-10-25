День Слободского сельсовета

В населенных пунктах Слободского сельсовета на неделе принимали гостей. Выездной семинар – хороший повод и для тщательной инспекции, и для неформального общения. Значимые производственные, культурные, социальные и торговые объекты посетили представители законодательной и исполнительной власти и руководители структурных подразделений райисполкома.

Начали, уже по традиции, с агропромышленного комплекса. В «Слободском имени Ленина» завершают заготовку кормов. Силосные ямы уже заполнены и утрамбованы. А вот зерно кукурузы сушат и отправляют на хранение в специальные резервуары. Или, как здесь, плющат и засыпают в полимерные рукава белорусского производства.

Рабочими местами жителей Слободы и ближайших деревень обеспечивает и Мозырский опытный лесхоз. Моисеевское лесничество – одно из лучших в регионе. Гостей здесь встречают уверенно: есть, что показать и чем гордиться. В знак единства жителей городских и сельских, участники семинара заложили в Моисеевке Парк дружбы. Место для него выбрали символичное – рядом с детским садом. Рябины и елочки буду расти вместе с подрастающим поколением.

В учреждения образования гости всегда приезжают с подарками для воспитанников. Впрочем, поддержку – и материальную, и моральную, — оказывают постоянно.

Насыщенную программу подготовили и в Моисеевской базовой школе. Ее ученики с любовью относятся к месту жительства, семьям – настоящим трудовым династиям, своим корням. С трепетом и волнением рассказывают об учителях и одноклассниках.

На каждом из объектов делегация из города, конечно, в первую очередь обращала внимание на серьезные вопросы. Узнавали о проблемах, вместе обсуждали пути их решения. Но, вместе с тем, участвовали в тематических конкурсах, спортивных эстафетах и мастер-классах.

В год 80-летия с начала Великой Отечественной войны – особое внимание музеям, памятникам, местам захоронений. Они есть в каждом сельсовете Мозырского района. У музея партизанской бригады имени Александра Невского участники выездного семинара почтили память павших героев.

Всего в рамках Дня сельсовета посетили десяток объектов. Отдых и медицинская помощь, культура, торговля и бытовое обслуживание. Каждый пункт получил свою оценку. Общая ремарка: условия проживания на селе должны быть достойными. Большая деревня или в ней всего пару дворов – люди не должны испытывать дискомфорт. Работа по комплексному изучению жизнеобеспечения населения сельсоветов будет продолжена.