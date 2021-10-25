В Мозыре в результате огненной трагедии погибли пенсионер и его жена.

23 октября около пол третьего ночи спасателям поступило сообщение – пожар в многоквартирном доме по улице Интернациональная. Когда работники МЧС прибыли к месту тревожного вызова, из квартиры, расположенной на 9 этаже, шел дым. Пожар ликвидировали. При проведении разведки, в одной из комнат на полу в бессознательном состоянии, был обнаружен хозяин, пенсионер, 1955 года рождения. Спустя минуты была констатирована смерть мужчины. Также был обнаружен сильно обгоревший труп его жены, пенсионерки, 1958 года рождения. Женщина после перенесшего инсульта была прикована к постели. Пожар произошел глубокой ночью. Соседи спали, проснулись, когда сверху полилась вода. На данный момент по факту произошедшего пожара проводится проверка. Вероятнее всего, причиной огненной трагедии стала непотушенная сигарета.

С начала года на Мозырщине в результате пожаров погибли 9 человек, по сравнению с прошлым годом рост уже в более чем два раза. Во всех случаях причина смертельных ЧС 2021 – неосторожность при курении.