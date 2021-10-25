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Рубрика: Новости

Комитет государственного контроля 27 октября  проведет «горячую телефонную линию» для жителей Ельского, Житковичского, Лельчицкого, Мозырского, Петриковского районов.

25 октября 2021, 18:25

В рамках контроля вопросов, связанных с благоустройством
и наведением порядка на сельскохозяйственных объектах Ельского, Житковичского, Лельчицкого, Мозырского, Петриковского районов, Мозырский межрайонный комитет государственного контроля 27 октября 2021 г. проведет «горячую телефонную линию». Сообщить о фактах бесхозяйственности можно с 09.00 до 13.00 по телефонам в Мозыре 21-54-65, 21-54-67 . Поступившая в ходе проведения «горячей линии» информация будет тщательно изучена специалистами, при необходимости, Мозырским межрайонным комитетом государственного контроля будут приняты соответствующие меры реагирования.

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