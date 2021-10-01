Внимание, забота и открытки с любовью. Волонтеры красного креста поздравили пожилых мозырян

1 октября — Международный день пожилых людей. Праздник возник в ХХ веке. Сначала его отмечали в Европе, затем в Америке, а в конце 90-х годов и во всем мире. Традиционно в этот день самые юные волонтеры мозырской организации Красного Креста проводят поздравительную акцию.

На площади Примостовая эта группа молодых людей сразу привлекает внимание. Поверх одежды накидки с эмблемой Красного Креста, в руках яркие открытки для тех мозырян, кто перешагнул золотой рубеж в годах, на лицах – улыбки. Вначале инструктаж – поздравляем не с Днем пожилых людей, а с Днем мудрости и опыта, поздравляем не пенсионеров, а представителей золотого возраста.

День пожилых людей не случайно отмечается 1 октября. В разгар золотой осени чествуют представителей золотого возраста. Мозыряне, которые стали невольными участниками акции волонтеров Красного Креста были приятно удивлены. Юные поздравители подняли им настроение.

День пожилого человека – это добрый, светлый и по — осеннему теплый повод для того, чтобы обнять и поздравить своих бабушек и дедушек, сказать спасибо за то, что они есть.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ