С праздником, педагоги!

Свой профессиональный праздник в воскресенье отметят учителя. Сегодня во всех школах страны педагогов поздравляют дети. А вчера, в канун праздника, в Городском дворце культуры состоялось ежегодное торжество, на котором награждали лучших работников сферы образования.

Музыка снаружи, музыка внутри, нарядные дети, цветы и много воздушных шаров. Антураж торжественного мероприятия, посвященного Дню учителя, создавал праздничное настроение всем, кто в этот день переступал порог Городского Дворца культуры. Учителя со всего района собрались здесь в канун профессионального праздника. Флешмоб с участием старшеклассников дал старт праздничному мероприятию.

Ежегодная церемония награждения учителей – это своеобразный педагогический Оскар. Свое мероприятие педагоги провели в духе известной кинематографической премии. Несколько номинаций: педагогическое мастерство, верность профессии, мастерство- творчество без границ, твори добро и десятки номинантов. От имени районной администрации и Совета депутатов педагогов подправила Гадина Кудина.

Знак «Выдатнiк адукацыi» вручили трем работкам сферы образования: директору Мозырского районного учебно-методического центра Марине Стариковой, главному специалисту Отдела образования Елене Колоцей и завучу 11 школы Елене Оленёвой. Грамоты и благодарности министерства образования, главного управления, исполнительного комитета, Совета депутатов, отдела образования, получили несколько десятков педагогов.

Всего в Мозырском районе трудится более 2 с половиной тысяч педагогов. Учебный год только стартовал. Впереди у учителей очень ответственное время. Профессиональный праздник – это возможность почувствовать поддержку и услышать в свой адрес слова благодарности.

Лидия Потар, Юрий Горобец. ТКМ