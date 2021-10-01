Чей «сад-огород» краше? В Мозырском районе подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее подворье

В Мозырском районе подвели итоги ежегодного конкурса на лучшее подворье. Победителей в номинациях «Лучшее ветеранское подворье» и «Сад-огород» традиционно награждают накануне Дня пожилых людей.

В этом году на ежегодный и полюбившийся пенсионерами конкурс «Сад-огород» было подано 19 заявок. Весну и лето конкурсанты трудились на своих участках, периодически к ним в гости заглядывало жюри, так сказать, оценить старания. В середине осени подвели окончательные итоги. Деревня Бобры. Именно здесь расположено подворье-победитель. В центре бурно разрастающегося Мозыря тишь да гладь, сюда не доносится шум автодорог, царит размеренная сельская жизнь. Здесь живет семья Гулай. Их трудолюбие и оригинальный подход к личному сельскому хозяйству вывело их число лучших. 25 соток. Две трети под цветы и одна треть – под овощи. А еще много ягод и фруктов. Гигантская малина, сладчайший виноград, ароматные груши. Все это результат ежедневной кропотливой работы на земле. Сезон начинается, как только сходит снег и продолжается до поздней осени.

Из хозяйства – куриный домик, четыре собаки и два кота. 25 соток позволяют разогнаться сельскохозяйственному творчеству. Цветами занимается Светлана Леонидовна, а хозяин Николай Васильевич проводит сельхозэксперименты. Любовь к земле у него, как в том стихотворении «от прадедов спокон веков».

Хозяйка Светлана Леонидовна говорит, стараются не для конкурса, а для души. А вот для представителей центра социального обслуживания населения чествование победителей конкурса на лучшее подворье – это приятная миссия.

Особенность нынешнего конкурса в том, что в качестве благотворителей выступает духовенство.

После награждения хозяева лучшего подворья еще долго не отпускали тех, кто их награждал: угощали дарами своего сада-огорода и делились секретами успехами аграрного мастерства.

Виктория Синицкая, Юрий Горобец. ТКМ