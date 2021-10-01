Подарки для подопечных Мозырского психоневрологического дома-интерната для престарелых и инвалидов

Мозырский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов. В самом названии уже мало радостного. Это последний приют для стариков, единственный –

для молодых инвалидов. Сюда в День пожилых приехало руководство Мозырского управления по труду и занятости, представительства «Белогосстраха» и Мозырское отделение Фонда мира. Конечно же, приехали не с пустыми руками.

Микроволновка и ноутбук – подарки от души. А от сердца – ответные благодарности. Кстати, «Белгосстарах» в день пожилых одним поздравительным адресом не ограничился. Подарки от страховой компании получат все мозыряне, которые прожили сто лет и больше.