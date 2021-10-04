Сдайте макулатуру – помогите бездомным животным. Мозырянка инициировала полезную акцию. Алина Попко – инженер по охране окружающей среды общества с ограниченной ответственностью «Румб», филиал которой недавно открылся в Мозыре, призывает всех неравнодушных поучаствовать в полезном мероприятии.

Сдайте макулатуру – помогите бездомным животным! Постер с таким призывам разлетелся по мозырским пабликам и соцсетям. Организатор акции мозырянка Алина Попко. Мероприятие пройдет с 12 до 15 часов 9 октября. Пункт сбора – парковка рынка «Истпал» возле места, где торгуют арбузами. Все вырученные средства будут направлены на помощь приюту для бездомных животных.