В Мозыре юрисконсульт хотела завладеть квартирой, подделав завещание умершего владельца

В середине июля в Мозырский РОВД обратилась руководитель одного из сельских исполнительных комитетов района. Она рассказала, что в сельсовет пришла мозырянка, которая хотела завизировать задним числом завещание. Документ давал право женщине стать собственницей трехкомнатной квартиры, стоимостью более 80 тысяч рублей. Она пояснила, год назад при оформлении на документе попросту забыли поставить подпись, а заметила она это только сейчас. Руководитель сельисполкома заподозрила неладное и обратилась в милицию.

Оперативники отделения по борьбе с экономическими преступлениями выяснили, что женщина, работая в должности юрисконсульта одного из районных государственных предприятий, имела доступ к информации о должниках за коммунальные платежи. Так она узнала о жительнице Мозыря, которая некоторое время назад скончалась. Родных у нее не было, а счет за коммуналку не оплачивался длительное время. Узнав об этом, юрисконсультант решила завладеть «бесхозной» квартирой. Для этого она подготовила завещание, где собственноручно расписалась за умершую. После этого нашла свидетеля среди знакомых, который за небольшое вознаграждение согласился оставить свою подпись на бумаге. А в дальнейшем подделала печать сельского исполнительного комитета, где якобы был зарегистрирован документ. Факты подделки подписи и печати подтвердили эксперты из УГКСЭ Республики Беларусь по Гомельской области. От владения «трешкой» женщину отделяла лишь подпись руководства сельисполкома. Все планы разрушил бдительный государственной служащий. Следственным комитетом по факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.