«Ваше здоровье – наша забота». Кампанию по вакцинации против COVID-19 в очередной раз поддержали мозырские эпидемиологи

В «ковидную» реанимацию НЕ попадают те, кто прошел вакцинацию. Об этом с уверенностью говорят медики и все, кто занимается профилактической работой. Прививочная кампания против коронавируса на Мозырщине началась в конце января. Сначала вакцинировали медиков, соцработников, педагогов. Затем – пожилых. Сегодня это может сделать каждый желающий.

В рамках совместного профилактического проекта «Ваше здоровье – наша забота» эпидемиологи и фармацевты беседуют с посетителями городских аптек. Вновь и вновь приводят аргументы в пользу вакцинации, напоминают о важности других профилактических мер: гигиены рук, социального дистанциирования, масочного режима. В четвертую волну ковида на больничных койках все больше пациентов возраста 30+. Это люди, которые по определению редко могут закрыться дома и на 100% избегать общественных мест. А значит, лучшим способом профилактики остается вакцинация.

Екатерина Юрченко, Светлана Грудько, Юрий Горобец. ТКМ