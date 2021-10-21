В Свято-Михайловском кафедральном соборе прошел молебен «ЗА безопасность»

В Свято-Михайловском кафедральном соборе священнослужители вместе с работниками МЧС молились «За безопасность» горожан. На Мозырщине увеличилось количество огненных происшествий с трагическим исходом. Для того, чтобы пожары обходили жилище стороной, спасатели подарили прихожанам тематические памятки МЧС с иконой «Неопалимая Купина». Вместе с иконой и молитвой здесь есть рекомендации по правилам пожарной безопасности, — поясняли каждому пропагандисты Мозырского районного подразделения МЧС, а после предложили к просмотру фильм «Жертвы последней сигареты». В окончании профилактического мероприятия спасатели поставили свечу «за здравие» мозырян и прочли молитву, ограждающую от пожаров.