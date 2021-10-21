Смотровые комиссии продолжают активную работу

ЖЭУ № 1 – это 186 многоквартирных домов плюс километры частного сектора. Улицы Чехова, Гоголя, Льва Толстого, Фрунзе, 17 сентября. В общей сумме это порядка 16 тысяч человек. Несколько тысяч адресов – это те, которые в обязательном порядке должны проконтролировать члены смотровой комиссии. По этим адресам проживают граждане, так называемой, группы риска – одинокие пожилые, инвалиды, многодетные, семьи находящиеся в социально опасном положении.

В составе смотровых комиссий – субъекты профилактики: коммунальники, спасатели, милиционеры, представители образования, газовой и других служб. Каждый контролирует по своей тематике. Исправность проводки, наличие пожарных извещателей, другие нюансы. Все вместе преследуют одну цель – сделать жилище мозырян максимально безопасным. На вопрос, есть ли польза от работы смотровых комиссий, начальник ЖЭУ№ 1, Леонид Дубров отвечает: однозначно есть!

Нынешний рейд смотровой комиссии проходил в рамках республиканской акции «За безопасность». Мероприятие направлено на снижение количества пожаров, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений. Представитель РОВД акцентировала внимание на то, что ни в коем случае нельзя сообщать никому свои персональные данные, коды банковских карточек, чтобы не стать жертвой кибермошенников. В последнее время на Мозырщине милиционеры вновь фиксируют всплеск такого рода преступлений.