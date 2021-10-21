На начало отопительного сезона приходится основное количество чрезвычайных происшествий. Причина – неудовлетворительное состояние отопительных систем или слабый контроль за ними. Особую опасность несут бытовые котлы. Специалисты госэнергонадзора напоминают: бытовой – не значит безопасный. Чтобы избежать чрезвычайных происшествий необходимо четко соблюдать инструкцию по эксплуатации и знать основные правила пользования прибором.