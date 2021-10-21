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Рубрика: Новости

Бытовой – не значит безопасный

21 октября 2021, 18:15

На начало отопительного сезона приходится основное количество чрезвычайных происшествий. Причина – неудовлетворительное состояние отопительных систем или слабый контроль за ними. Особую опасность несут бытовые котлы. Специалисты госэнергонадзора напоминают: бытовой – не значит безопасный. Чтобы избежать чрезвычайных происшествий необходимо четко соблюдать инструкцию по эксплуатации и знать основные правила пользования прибором.

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