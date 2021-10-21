В Мозыре задержан наркодилер, который реализовывал психотропы через закладки

В наркоконтроль поступила информация о том, что 21-летний мозырянин может быть причастен к поставкам психотропов в полесский регион. 15 октября он был задержан в подъезде своего дома. В этот день молодой человек побывал в пригороде Гомеля, где забрал две крупные партии фасованных психотропов. По пути в Мозырь, в лесном массиве вблизи одной из деревень Калинковичского района, сделал закладки. После его задержания из тайников изъяли 53 свертка с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, в 26 пакетиках находился мефедрон, общей массой более 27 граммов. В остальных 27 пакетиках – почти 30 граммов альфа-PVP. Как пояснил закладчик, он является розничным курьером интернет-магазина по продаже наркотических средств и психотропных веществ. Психотропы предназначались для реализации потребителям из Мозыря и Калинковичей.

Следователи возбудили уголовное дело. Молодой человек подозревается в незаконном обороте особо опасных психотропных веществ, совершенном организованной группой. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.

Ранее 21-летний мозырянин уже был неоднократно судим. В его арсенале кража, хулиганство и хищение путем использования компьютерной техники.