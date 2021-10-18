В Мозыре произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход

16 октября около 9 вечера на улице Интернациональная 68-летний водитель за рулем автомобиля «Фольксваген» не уступил дорогу и совершил наезд на необозначенного световозвращающими элементами и предварительно нетрезвого 26-летнего пешехода, который пытался по переходу перебежать проезжую часть. Молодой человек с травмами был госпитализирован в травматологическое отделение.