19 октября пройдет электронная ярмарка вакансий

Онлайн-мероприятие для тех, кто ищет работу, пройдет 19 октября. С 10 до 12 часов управление по труду, занятости и социальной защите Мозырского райисполкома предлагает принять участие в электронной ярмарке вакансий. Соискателям будут предложены для ознакомления свободные вакансии на предприятия и в организациях региона. Также можно ознакомиться с условиями труда, направить резюме, получить электронную консультацию и приглашение на собеседования. Ярмарка будет проходить на интернет-площадке www.e-vacancy.by.