В субботу, 23 октября, на площади Ленина пройдет крупная сельскохозяйственная ярмарка.

Сезонные овощи, фрукты и другую продовольственную продукцию можно приобрести на сельскохозяйственной ярмарке. Она пройдет на площади Ленина 23 октября. В ассортименте — крупнокалиберные луковицы, яркая морковь, отборный картофель, плотные кочаны капусты, россыпь осенних ягод, ароматный мед, саженцы и многое другое. Цены на урожай-2021 выше прошлогодних, но покупки на таких ярмарках – всегда выгоднее, чем в розничной торговой сети. Начнется торговля в 10 утра.