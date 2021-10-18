Стартует республиканская акция «За безопасность вместе!»

С 18 по 29 октября в области пройдут мероприятия по предупреждению пожаров и гибели людей от них в жилищном фонде в рамках республиканской акции «За безопасность вместе!». Помимо МЧС, в ней примут участие и другие субъекты профилактики: МВД, Минздрав, Минтруда и соцзащиты, Минобразования, Мининформ, Минжилкомхоз и Минэнерго. Цель – снизить количество чрезвычайных ситуаций, происходящих по причине несоблюдения правил пожарной безопасности, повышение информированности населения о возможностях государственных организаций по оказанию услуг в сфере обеспечения пожарной безопасности, укрепление правопорядка, предупреждение правонарушений, совершаемых в состоянии алкогольного опьянения.

Работники МЧС посетят по месту жительства одиноких и одиноко проживающих престарелых граждан и инвалидов, семьи, в которых дети находятся в социально-опасном положении. В ходе акции запланированы совместные рейды, обмен информацией, встречи с трудовыми коллективами. Коммунальников, работников, оказывающих социальную и медицинскую помощь на дому, обучат правилам безопасности жизнедеятельности, мерам по предупреждению пожаров и других чрезвычайных ситуаций, а также действиям в случае их возникновения.

Во время акции каждый гражданин может обратиться в территориальный орган по чрезвычайным ситуациям для проведения обследования противопожарного состояния своего жилища.