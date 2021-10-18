Пять дней без справки

С 13 октября школьники и студенты при отсутствии на занятиях в течение 5 дней могут не предоставлять справку о нетрудоспособности после окончания болезни. Такое решения принято совместно Министерствами образования и здравоохранения в целях предотвращения распространения коронавируса. Такая норма будет действовать во время периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями до особого распоряжения. Разрешение распространяется на учащихся средних школ, профессионально-технических учреждений, учреждений среднего специального и высшего образования.