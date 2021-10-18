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Рубрика: Новости

Пять дней без справки

18 октября 2021, 15:54

С 13 октября школьники и студенты при отсутствии на занятиях в течение 5 дней могут не предоставлять справку о нетрудоспособности после окончания болезни. Такое решения принято совместно Министерствами образования и здравоохранения в целях предотвращения распространения коронавируса. Такая норма будет действовать во время периода высокого подъема заболеваемости вирусными инфекциями до особого распоряжения. Разрешение распространяется на учащихся средних школ, профессионально-технических учреждений, учреждений среднего специального и высшего образования.

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