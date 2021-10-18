Предприимчивость без регистрации

В Гомельской области поступления от физических лиц, работающих без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, выросли в январе-сентябре этого года в 1,8 раза по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщает БЕЛТА.

В Гомельской области, по данным за январь-сентябрь, состоят на учете 6927 физических лиц, осуществляющих деятельность, не требующую регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Это на 828 человек больше, чем было на 1 октября 2020 года. Если сравнить количество данной категории плательщиков среди областей по республике, то Гомельщина занимает третью позицию. За 9 месяцев 2021-го от этой категории плательщиков в бюджет поступило 1 млн. 350 тысяч рублей. Это почти в 2 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Основные виды деятельности, которые ведут физлица в регионе, — парикмахерские и косметические услуги и услуги по маникюру и педикюру, реализация продукции цветоводства декоративных растений, их семян и рассады, животных, хлебобулочных и кондитерских изделий, готовой кулинарной продукции репетиторство. Кстати, среди всех областей Гомельская область на первом месте по количеству. В январе-сентябре почти 4 тыс. физлиц представили в налоговые инспекции области уведомления через личный кабинет плательщика. Это около 60 % от их общего количества.