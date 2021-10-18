О вакцинации компетентно

Насколько эффективна и безопасна вакцина, как вакцины формируют защиту от COVID-19, нужно ли делать повторные прививки против COVID-19? Ответы на важные вопросы дают врачи-практики, ученые, специалисты разных сфер здравоохранения.

Министерство здравоохранения Беларуси продолжает публиковать видеоролики «COVID-19 в вопросах и ответах». В рамках проекта врачи-практики и ученые специалисты дают ответы на различные вопросы о вакцинации.

В Мозырском районе первый компонент вакцины против коронавируса получили более 40-ка тысяч человек. Два дополнительных пункта вакцинации работают в торговом центре «Бобровский» на улице Рыжкова и один – в торговом центре «Базар», на площади Горького. Привиться от коронавируса можно ежедневно, без выходных, с 10 до 19 часов. При себе обязательно – паспорт.