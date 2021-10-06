В Мозыре милиционеры задержали угонщиков. На это им потребовалось менее трёх часов

Днем 1 октября в Мозырский РОВД обратился мужчина и заявил об угоне его автомобиля «Ауди-80». Оперативникам понадобилось менее трёх часов, чтобы найти и авто, и лиц, совершивших угон. Оказалось, трое неработающих мужчин после совместного распития спиртных напитков прогуливались по городу. В замке водительской двери «Ауди» они заметили брелок управления сигнализацией и ключ от замка зажигания. Подвыпившая троица решила воспользоваться случаем и прокатиться по окрестностям города. Уже в пути один из участников куража вспомнил, что их общая знакомая должна ему деньги. Созвонившись с мозырянкой, они подъехали к одному из рынков города. Сидевший за рулём мужчина вышел из автомобиля и направился к ломбарду, где и должна была состояться встреча с женщиной. Остальные, в ожидании напарника, закурили по сигарете. Только докурить не удалось. Сотрудники милиции задержали их прямо в автомобиле. Спустя полчаса около подъезда своего дома был задержан третий соучастник угона. Двое из задержанных были ранее судимы. За ними тянется и шлейф административных правонарушений, в основном все они были связаны с употреблением алкоголя. Единственным, кто до этого дня не был замечен в нарушении законодательства, 23-летний парень. По факту совершения угона возбуждено уголовное дело. В отношении водителя также был составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.