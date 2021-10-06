Операция «Перекресток» проходит в районе с 4 по 11 октября

По-прежнему имеют место быть дорожно-транспортные происшествия по причине нарушений правил маневрирования или проезда перекрестков, а также непредоставления преимущества в движении пешеходам и нарушение правил перехода проезжей части со стороны самих пешеходов. В связи с этим, с 4 по 11 октября в Гомельской области на территории каждого из районов будут проведены профилактические мероприятия исходя из складывающейся дорожно-транспортной обстановки.

С 4 по 11 октября мозырские госавтоинспекторы отработают перекрестки в рамках одноименного профилактического мероприятия. Цель – предотвратить ДТП по причине нарушений правил проезда перекрестков и сигналов регулирования. Стражи дорог отработают те пересечения, где наиболее вероятны нарушения правил проезда перекрёстков, в том числе проезд на запрещающий сигнал светофора. Тема нынешней полномасштабной акции выбрана исходя из сложившейся дорожно-транспортной обстановки.