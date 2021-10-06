Копать, сажать и по осени собирать урожай… Традиционное хобби многих пенсионеров, мозырянка Зоя Николаевна Леонтьева превратила не совсем в традиционное. На своем участке, кроме известных всем овощей-фруктов, она выращивает необычные плоды, которые с удовольствием демонстрирует.

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Вместе с Зоей Николаевной мы направляемся к месту, где произрастает чудо-урожай.

Овощ или гигантский фрукт? Когда на огороде стали зреть необычные плоды, знакомые Зои Леонтьевой нисколько не удивились. Часовых дел мастер, на пенсии стала селекционером-самоучкой. Необычные плоды впервые выросли на огороде еще лет пять назад. Из купленных семян огурцов выросли гиганты. Если проштудировать интернет – выясняется, что это индийский огурец или лагенария, растение семейства тыквенных. Лианы экзотического огурца цепляются за ветки деревьев, поэтому сами плоды, свисая, напоминают гигантскую грушу. Встречаются и более причудливые формы. Кстати, в народе лагенарию именуют еще бутылочная тыква. Кроме экзотики на огороде все то, что привычно глазу. Огород для Зои Николаевны – настоящая отдушина. В следующем году Зоя Николаевна планирует снова посадить несколько экзотических семян. Как в следующий раз видоизменится овощ, предугадать сложно.