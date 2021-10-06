Акция «Чистый лес» в Мозырском районе пройдет 9 октября

Вклад в озеленение и чистый воздух каждый мозырянин может сделать 9 октября. Республиканская акция «Чистый лес» – один из самых масштабных экологических проектов. На протяжении дня волонтеры по всей стране будут помогать лесхозам в ликвидации несанкционированных свалок, уборке строительных и бытовых отходов, благоустройстве придорожных полос и лесных массивов вблизи населенных пунктов и памятных мест. На Мозырщине в это время традиционно проходит посадка леса. Фронт работ осенью-2021 – один из участков Слободского лесничества. Отправиться на посадку легко: просто позвоните в Мозырский опытный лесхоз или само лесничество. Там расскажут обо всех организационных моментах. Принять участие в посадке могут и дети: каждый ребенок получит от лесхоза небольшой сувенир. Ценные подарки ждут и авторов самых креативных фото и видео, размещенных в социальных сетях под хештегами #ЧыстыЛес2021 и #ЧистыйЛес2021. В 2020 году в осенней акции «Чистый лес» приняли участие несколько сотен мозырян. Тогда Боковском лесничестве на площади почти в 10 га они высадили 60 тысяч сеянцев сосны и березы.