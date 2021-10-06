Прием граждан. Информация общественного объединения «Белая Русь»

8 октября 2021 года в общественной приемной Мозырской районной организации Республиканского общественного объединения «Белая Русь», расположенной по адресу: г. Мозырь, ул. Советская, 160, кабинет № 101 (ФСЗН), прием граждан и юридических лиц проводит Пархоменко Василий Васильевич, директор ГУО «Средняя школа № 6 г. Мозыря», председатель КТОС «Заречный», депутат районного Совета депутатов 28-го созыва. Время приема с 11 до 13 часов. Предварительная запись 7 октября 2021 года по телефону 253717 с 18 до 19 часов.