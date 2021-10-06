Мозырский драматический театр им. Мележа с драмой «Людзi на балоце» поборется за Национальную театральную премию

Национальная театральная премия вручается с 2011 года по инициативе Министерства культуры Республики Беларусь совместно с Белорусским союзом театральных деятелей, Белорусским союзом литературно-художественных критиков и Белорусским союзом композиторов. Конкурс проводится раз в два года. В этом году драмтеатр им. Мележа поборется за Национальную театральную премию. Показы спектаклей-номинантов уже начались в белорусской столице. Всего в конкурсной программе премии 32 постановки и 20 коллективов из 10 городов страны. Мозырский драматический театр им. Мележа на суд жюри вынесет драму в двух действиях «Людзi на балоце». Мозыряне выступать будут 13 октября. Надеемся, что наши артисты войдут в число победителей. Церемония награждения лауреатов состоится 28 октября на сцене Купаловского театра