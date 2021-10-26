Универсальная выставка-ярмарка работает в Речном вокзале

В здании Речного вокзала на улице Советской открылась универсальная выставка-ярмарка. На ней представлены товары, в основном, от отечественных производителей, которые славятся оптимальным сочетанием цены и качества. Настоящий рай для хозяек – павильон с ароматными травами, специями и приправами. Рядом вкуснейшие чаи, которые будут согревать холодными вечерами, мед и сладости. Кто-то выберет халву или сухофрукты. А кто-то – полезные зефир и мармелад от «Красного мозырянина».

Есть у посетителей ярмарки и возможность для инвестиций в столичную недвижимость. Многофункциональный комплекс «Минск Мир» называют лучшим местом для жизни. Выбрать квартиру в комплексе можно, как говорится, не отходя от места.

Осенне-зимний сезон – повод обратить внимание на головные уборы: там, где предлагают меховые повязки, шарфы и шапки из самых разных материалов, всегда есть покупатели. В широком ассортименте – теплые шерстяные носочки, варежки и перчатки, модная одежда для женщин и мужчин, украшения из камня, стекла и металла. Отдельно представлено постельное белье. Есть на выставке торговая точка с саженцами и товарами декоративно-прикладного творчества: корзины, вазы, тарелки и горшочки ручной работы сделаны с любовью и заботой специально для мозырян. Выставка-ярмарка будет работать на территории Речного вокзала 27 и 28 октября с 10 до 19 часов. 29 октября с 10 до 15 часов. Следующее мероприятие, более масштабное, запланировано на декабрь этого года.