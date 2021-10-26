Где закупиться на зиму?

Одна из крупнейших сельскохозяйственных ярмарок прошла в минувшую субботу на центральной площади Мозыря.

Репчатый лук, морковь, свекла, капуста и, конечно, белорусский бренд – бульба в ассортименте: разная по цвету, по размеру, по форме, в зависимости от сорта. Одна из крупнейших сельскохозяйственных ярмарок прошла в минувшую субботу на центральной площади. Мероприятие посетили сотни горожан, те, кто хочет запастись на зиму сезонными фруктами, овощами и корнеплодами, и закупить продукцию напрямую у производителей, без посредников.

Производители в свою очередь тоже заинтересованы встретиться с покупателями, так сказать, лицом к лицу. За свою продукцию им не стыдно. Качество и вкус гарантируют.

Помимо традиционной сельскохозяйственной продукции на нынешней ярмарке были представлено многое другое, например, специи, семечки –орешки.

Еще один важный продукт в зимнем меню – это мед. Натуральная поддержка иммунитета и защита от вирусов. Тем более, если качество гарантирует опытный пасечник.

Для мозырян сельскохозяйственные ярмарки – это не просто возможность закупить на зиму сезонную продукцию, а своего рода – выход в свет, возможность встретить знакомых, пообщаться.

Причем, эта ярмарка интересна не только взрослым, среди посетителей и юные мозыряне. Мозыряне уверены, идея проведения сельскохозяйственных ярмарок должна жить и развиваться. В этом году сельскохозяйственные ярмарки продолжатся до конца ноября.