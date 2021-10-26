Планы перспективной застройки озвучили в УКСе Мозырского района.

Количество жилых домов в Мозыре продолжит расти. В следующем году планируется строительство многоквартирного жилого дома недалеко от городского бассейна. Двухподъездная девятиэтажка разместится в районе жилых домов № 1, 3, 5 по улице Котловца. Продолжится также застройка юго-западной части микрорайона №4. На углу, где пересекаются улица Гагарина и бульвар Юности, уже ведутся земляные работы. Строительство панельных многоэтажек здесь должно начаться в конце этого года. Такие планы перспективной застройки озвучили в Управлении капитального строительства Мозырского района.