Мозырский машиностроительный завод передал два медицинских кислородных концентратора городской больнице

Мозырский машиностроительный завод поддержал медиков в сложный период пандемии. Для городской больницы предприятие передало два концентратора кислорода. Этой осенью с приходом четвертой волны пандемии и нового дельта-штамма увеличилось количество пациентов с COVID-19, требующих госпитализации и кислородной терапии. Что особо подчеркивает значимость подарка от заводчан районной системе здравоохранения. Сертификат на оборудование передали во время встречи главного врача горбольницы Игоря Баранова с коллективом ММЗ. Главная тема мероприятия – «Вакцинация против коронавируса». Говорили о важности прививок и рекомендациях по поддержанию иммунитета. Сегодня у сотрудников крупных предприятий есть возможность вакцинироваться прямо на рабочем месте. Для этого в Мозырском районе работают выездные медицинские бригады.