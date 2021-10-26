Субботник на памятном месте

В Мозыре десятки памятников, так или иначе связанных с Великой Отечественной войной. Все они закреплены за определенными организациями, учреждениями образования. На месте самосожжения евреев учащиеся средней школы № 1 и активисты районной организации «Белорусский союз женщин» провели небольшой субботник.

За каждым памятником Великой Отечественной – слезы, боль, человеческие жизни. Но эта история особенная. До 31 августа 1941 года на месте этого памятника находился большой дом, в котором жили несколько еврейских семей. Когда фашисты пришли в город, евреи, зная, что им уготовано, предпочли уйти из жизни путем самосожжения. Сейчас на этом месте установлен памятник. За ним ухаживают волонтеры. Вот и накануне холодного сезона провели субботник.

Активистка районной организации «Белорусский союз женщин» Рита Гончаренко с недавних пор проводит экскурсии на военную тематику. 3,5 часа пешком, начиная от Кургана Славы и заканчивая зенитной установкой на набережной. 17 объектов, один из них – место самосожжения мозырских евреев.

Эта память, которая должна передаваться из поколения в поколение. Активисты мозырской организации «Белорусский союз женщин» уже разрабатывают новую программу – по местам, связанным с деятельностью подполья времен Великой Отечественной войны.