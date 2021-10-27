Соседей нет, их часть дома не отапливается. Как быть?

В редакцию Телеканала обратилась мозырянка Валентина Арсентьевна Дранчук. Женщина посетовала на то, что вынуждена терпеть неудобства из-за соседей. Точнее из-за их отсутствия. Разбираться в ситуации отправилась наша съемочная группа.

Дом разделен на части, и в одной из них никто не живет. Валентина Арсентьевна Дранчук обратилась на Телеканал с просьбой помочь в ее непростой ситуации. Часть дома на улице Котовского она, будучи еще совсем молодой, купила в 1973 году. Маленькая комнатка с крошечной верандой и небольшим участком рядом, после скитаний по съемным квартирам, казалась пределом мечтаний. Правда, соседи оказались проблемными. А в середине 80-х и вовсе перестали наведываться в жилье. С тех пор эта средняя часть дома начала приходить в запустение. А сегодня – и вовсе грозит развалиться на части.

Многочисленные обращения в различные инстанции не дали результата. В них Валентина Арсентьевна просит передать ей право собственности на бесхозную часть или как-то привести ее в порядок. Только сделать это невозможно. Ведь частная собственность охраняется законом.

Согласно документам собственником части дома по улице Котовского 11 является гражданин по фамилии Рутор. Закон на его стороне. Но кроме прав у собственника есть и обязанность поддерживать жилье в надлежащем состоянии.