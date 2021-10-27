«Пешеходный переход – территория повышенного внимания!». Под таким девизом проходит октябрьский Единый день безопасности дорожного движения. В Гомельской области наезд на пешехода остается самым распространенным видом дорожно-транспортных происшествий. За 9 месяцев этого года совершено 86 наездов на пешеходов, 12 человек погибли и 79 ‑ получили травмы различной степени тяжести. Из них 35 ДТП произошли на пешеходных переходах, в них погибли 5 человек и 32 были травмированы.

Госавтоинспекция напоминает! Пешеход имеет право на преимущественное пересечение проезжей части дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, а также по регулируемому пешеходному переходу при разрешающем сигнале светофора, обязанность водителя — уступить ему дорогу.