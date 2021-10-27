«Белпочта» информирует об участившихся случаях кибермошенничества.

«Белпочта» не проводит никаких акций и розыгрышей посредством звонков на мобильные устройства! Такое сообщение появилось на официальном сайте. Обращение связано с участившимися случаями кибермошенничества. Преступники звонят клиентам якобы от имени РУП «Белпочта» с предложением поучаствовать в акции или розыгрыше, ответив по телефону на несколько вопросов и отправив варианты ответа на предложенные номера или переход по отправленным ссылкам на ложные сайты. В последствие таких действий мошенники получают доступ к мобильному устройству клиента и могут воспользоваться его данными либо заблокировать устройство. Также случаи кибермошенничества участились в секторе доставки товаров, приобретенных через интернет. Мошенники обманным путем похищают деньги и данные банковских карт пользователей с помощью фальшивого сайта РУП «Белпочта».

Схема мошенничества довольно проста. На популярных бесплатных интернет-площадках злоумышленники размещают объявления о продаже различных товаров. При проявлении покупателем интереса к товару ему предлагается совершить покупку с использованием сервиса национального оператора почтовой связи. Далее, после уточнения личных данных, якобы необходимых для оформления доставки, покупателю дается ссылка на фишинговый сайт и предлагается осуществить оплату товара банковской платежной картой. При этом внешние атрибуты сайта могут полностью копировать дизайн портала РУП «Белпочта» и содержать доменное имя, схожее с оригинальным. В результате этого покупатель может потерять не только выплаченную за товар сумму денег, но и все имеющиеся на платежной карте сбережения.