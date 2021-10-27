Команда Мозыря награждена дипломом минского чемпионата по программированию

24 октября состоялся минский XIV командный чемпионат по программированию среди школьников. Команда воспитанников КЮП Мозыря завоевала диплом чемпионата.

Командный чемпионат по программированию проходил в онлайн режиме. В нем приняли участие 55 команд школьников из трёх человек. Для ряда регионов соревнование имело статус отборочного для Всероссийской командной олимпиады школьников по программированию. Победители определялись по количеству решенных задач а так же по суммарному времени, затраченному на решение. По итогам соревнования команда воспитанников КЮП Мозыря завоевала диплом II степени. В ее составе Станислав Полынь, Тимофей Булавко, Григорий Кошман. Напомним, тренирует ребят — педагог дополнительного образования Клуба юных пожарных Алексей Борунов.