Продовольственная безопасность

Стабфонд отечественных овощей и фруктов полностью сформируют к середине ноября. В Мозырском районе планируется заложить 690 тонн картофеля, 285 тонн капусты, по 114 тонн моркови и свеклы, 124 тонны репчатого лука, 166 тонн яблок. Сейчас в стабилизационный фонд уже заложено больше половины овощей и фруктов. Аналогичная продукция, которой запаслись в прошлом году, практически полностью использована в межсезонный период. Овощи и плоды традиционно помещают в хранилища, которые предоставляют сельхоз- и организации потребкооперации, а также фермерские хозяйства. Все желающие мозыряне уже сейчас могут сформировать собственные запасы. Осенние ярмарки проходят по выходным по 28 ноября на площадках у рынков «Привоз» и «Славянский» и на площади Ленина, согласно графику.