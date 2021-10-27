Информационно-профилактическая акция «COVID-патруль» состоялась в магазине «Грошик» на пл. Горького. Кроме того, что здесь располагаются торговые объекты, рядом находится и пункт вакцинации. Волонтёрский отряд «Доброе Сердце» первичной организации Общественного объединения «БРСМ» Мозырского государственного медицинского колледжа и Педагогического университета им. Шамякина» напомнили посетителям торгового центра о важных мерах безопасного поведения в период пандемии коронавируса. Вакцинация, соблюдение дистанции и масочный режим — оптимальные и доступные для всех способы профилактики.

После акции активисты БРСМ сделали прививку.