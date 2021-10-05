С вакциной – на выезд. Мобильные бригады медиков выезжают на предприятия, вакцинироваться можно и в ТЦ «Бобровский»

Вакцинация – один из действенных методов борьбы с Ковид-19. При желании, привиться в Мозыре можно разными способами. Мобильные бригады медиков выезжают на предприятия, пункты вакцинации располагаются и в торговых центрах.

Здоровье не купить и не продать. Но можно заботиться о себе и своих близких. Специалисты по-прежнему настаивают: самый действенный способ борьбы с инфекцией КОВИД-19 – вакцинация. Среди привитых от коронавируса заболеваемость регистрируется меньше. Если и происходит заражение, то болезнь протекает в более легкой форме. Мозыряне в большинстве своем проявляют сознательность. В ТЦ «Бобровский», где расположен пункт вакцинации, в последнее время очереди. Кто-то пришел на первый укол, кто-то повторно, но мотив у всех одинаковый.

С вакциной – на выезд. Медики приезжают и на предприятия района и отмечают, меньше всего болеют в коллективах, где привилось большинство. Мозырские солевики прививаются без отрыва от производства. Причем цифры вакцинации впечатляют.

Привейся сам, посоветуй другому. Доказано, что массовая вакцинация делает вирус гораздо менее опасным, препятствует его массовому распространению. Сегодня ситуация в эпидемиологическом плане довольно напряженная. Четвертая волна КОВИД снизила возрастную планку, более все больше молодых людей, да и медики говорят о более тяжелом течении болезни. КОВИД – эта как шаги по минному полю. Кто заболеет, как будет протекать болезнь, никто не знает. Прививка – это дополнительный бонус на здоровье.